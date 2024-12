CBAM wyzwaniem dla biznesu

Głównym celem CBAM jest zarządzanie ryzykiem ucieczki emisji poprzez zrównanie kosztu emisji CO2 dla towarów importowanych do UE z wyrobami unijnymi, które podlegają EU ETS. System EU ETS odnosi się do instalacji znajdujących się na terenie UE, obejmując określone procesy produkcyjne i działalności. CBAM ma natomiast objąć towary importowane do Unii, które powstają w wyniku podobnych procesów poza jej granicami.

Zmiany wdrażane etapowo