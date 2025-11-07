O tym, kim jest dziś celebryta i jaka jest jego rola w reklamie, kto dziś ma największy budżet na reklamy, czy są jeszcze tematy, których się nie reklamuje i jak AI wpływa na miejsca pracy w sektorze reklamy, opowiada Jacek Wlazło, szef agencji Grandesi, w Magazynie o Biznesie, w rozmowie z red. Aleksandrą Ptak-Iglewską.

Jacek Wlazło jest strategiem reklamy, współzałożycielem agencji reklamowej Grandes Cohones, dziś – Grandesi, działa na rynku reklamy od... 1991 r. Na pytanie, z której reklamy w ciągu tych 34 lat jest najbardziej dumny, wskazuje na – kampanię multicelebrycką, którą zrobił dla firmy Play. – Wymyśliliśmy to od początku do końca. Powołaliśmy też do życia Basię, blondynkę z Play. Ten format reklamowy powstał ponad 10 lat temu i do tej pory jest jednym z najdłużej funkcjonujących formatów na rynku w Polsce. To była też największa kampania celebrycka w historii polskiej reklamy, to było ponad 30 osób – mówi Wlazło.