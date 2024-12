Łódzkie: bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorców na inwestycje w badania i rozwój

Oferta skierowana jest do łódzkich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich. A stoi za nią Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które ogłosiło konkurs o środki z działania 1.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje” programu regionalnego „Fundusze Europejski dla Łódzkiego”.

Zgodnie z regulaminem konkursu nabór kierowany jest do przedsiębiorstw planujących realizację projektów polegających na inwestycjach w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służących wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności B+R. W szczególności dopuszczalna będzie budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. To powinna być zasadnicza część projektu. Natomiast wyłącznie jako element uzupełniający możliwe będzie wsparcie kompetencji personelu badawczego poprzez szkolenia, doradztwo, staże.