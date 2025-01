Zamówienia klasyczne – walka dla przedsiębiorców o żyłce sportowca

Zamówienia klasyczne dzielimy na te poniżej 130.000 zł, do których reżim prawa zamówień publicznych (PZP) nie ma zastosowania, oraz zamówienia o wartości równej i wyższej, gdzie wraz z dobrodziejstwem stosowania ustawy PZP przedsiębiorca ma możliwość dochodzenia swych praw na drodze sądowej. I właśnie tu ujawnia się potrzeba sportowej żyłki, chęci walki, zawziętości, nie odpuszczania do końca. No cóż, przetargi publiczne to nie bułka z masłem, to sport dla długodystansowców.