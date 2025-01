Wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze czy powodzie – czego przykład stanowią zeszłoroczne kataklizmy – aktualizuje konieczność zapewnienia odporności przedsiębiorstw na zmiany klimatu, a tym samym zapewniania im stabilności finansowej, rynkowej operacyjnej czy wreszcie organizacyjnej. Przedsiębiorcy stają tym samym przed obliczem rodzajowo nowych wyzwań, do których poza przestrzeganiem i konsekwencją w stosowaniu prawa, zaliczyć należy kwestie związane z wypracowaniem odpowiednich mechanizmów zarządzania ryzykiem klimatycznym.

Reklama

Skutki zmian klimatu w liczbach

Z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynika, że około 66 proc. firm prowadzących działalność w Unii Europejskiej doznało niepożądanych skutków związanych ze zmianami klimatu. Ten sam raport wskazuje, że w odniesieniu do Polski 53 proc. firm dotyka drobny wpływ zmian klimatu na prowadzoną działalność, podczas gdy 15 proc. przedsiębiorstw postrzega tenże wpływ jako znaczący. Powyższe oznacza, że aż 68 proc. polskich firm odczuwa negatywne skutki związane z postępującymi zmianami klimatu. Jednocześnie, jedynie 38 proc. z nich deklaruje podejmowanie działań adaptacyjnych, mających na celu zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na ryzyka klimatyczne, co stanowi jedną z najniższych wartości wśród krajów objętych raportem.

Negatywne skutki zmian klimatu mogą jednocześnie przybrać różnoraką postać począwszy od następstw o charakterze bezpośrednim (np. powodzie, susze, ekstremalne temperatury, pożary lasów czy erozja gleb), przez ryzyka przejściowe (związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną) po niepożądane zjawiska rynkowe (dotyczące m.in. łańcucha dostaw czy też zmian w popycie na usługi oraz produkty o wysokiej emisyjności). O skali problemu świadczy określenie zmian klimatu przez Światowe Forum Ekonomiczne mianem jednej z czterech sił strukturalnych, które będą kształtować materializację i zarządzanie globalnymi ryzykami na przestrzeni kolejnej dekady. Jednocześnie aż jedna na trzy firmy w Unii Europejskiej wyraża przekonanie, że przejście na bardziej rygorystyczne normy i przepisy klimatyczne stanowi rodzaj w pełni samodzielnego ryzyka, podczas gdy jedynie 27 proc. firm postrzega te procesy jako szansę. Podkreślić należy, że w Polsce odsetek firm identyfikujących zagrożenia związane z transformacją klimatyczną wynosi aż 47 proc.

Przykład wrażliwości krajowych przedsiębiorstw na zmiany klimatu stanowić mogą zeszłoroczne powodzie, które miały miejsce na terenie południowej Polski. Naukowcy wskazują, że skala oraz zakres oddziaływania cyklonu Boris odpowiedzialnego za masowe podtopienia pozostawały zintensyfikowane przez antropogeniczne zmiany klimatu. Kwotowe szacunki globalnych strat wywołanych przez powódź sięgają na terenie kraju kwot rangi kilku miliardów złotych. Dla przedsiębiorców przybrały one przede wszystkim postać utraty mienia, zasobów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, przerw w prowadzeniu tej działalności, braku możliwości zarobkowania czy też konieczności ponoszenia kosztów związanych z odbudową, naprawą a niejednokrotnie nabyciem mienia.

Konsument bardziej świadomy

Niezależnie od fizycznych skutków zmian klimatu podkreślić należy rolę jaką w prowadzeniu działalności gospodarczej pełni obecnie wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Konsumenci zwracają uwagę na ekologiczność produktów oraz usług oferowanych przez przedsiębiorstwa czy też prawdziwość głoszonych przez nich zielonych oświadczeń. Niejednokrotnie formułują również konkretne roszczenia adresowane do podmiotów z sektora prywatnego, których działalność uważają za szkodliwą dla klimatu i środowiska. Wskazana tendencja może wiązać się dla firm nie tylko z koniecznością obrania odpowiednich strategii rynkowych oraz marketingowych, lecz w istocie aktualizuje potrzebę analizy rosnącego ryzyka prawnego. Zależności te są widoczne na arenie międzynarodowej gdzie z roku na rok coraz większy odsetek powództw o zabarwieniu środowiskowym kierowanych jest nie przeciwko państwu, a pod adresem podmiotów z sektora prywatnego.

Reklama

Jak się przygotować?

Jak przedsiębiorstwa powinny przygotować się na wyzwania stawiane przez zmiany klimatu? Odpowiedź na to pytanie jest złożona.

1. Ryzyka fizyczne

Rozpoczynając od tzw. ryzyk fizycznych (takich jak powodzie czy susze) pierwszym krokiem będzie co do zasady identyfikacja oraz ocena istniejącego a także potencjalnego ryzyka. Powyższe pozwoli na uwzględnienie zależności pomiędzy przewidywanymi zagrożeniami a lokalizacją infrastruktury strategicznej, wpływem zmian klimatu na utrzymanie łańcuchów dostaw, umożliwiając uprzednie zaplanowanie inwestycji, zdywersyfikowanie istniejących łańcuchów dostaw czy wreszcie opracowanie wewnętrznych planów i procedur zarządzania kryzysowego. Uświadomienie sobie istnienia, skali oraz zakresu oddziaływania ryzyk generowanych przez zmiany klimatu pozwoli również na umiejętne dobranie właściwych produktów ubezpieczeniowych, w tym przede wszystkim poprzez dostosowanie kategorii oraz wartości polis ubezpieczeniowych do zmieniających się warunków środowiskowych. Powyższe powinno uwzględniać rodzaj prowadzonej działalności oraz posiadanej infrastruktury, prognozowane straty finansowe a także prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zjawisk pogodowych, celem doboru odpowiedniego zakresu oraz sumy ubezpieczenia.

2. Ryzyka operacyjne

Biorąc pod uwagę ryzyka operacyjne po raz kolejny podkreślić należy rolę wyprzedzających analiz, w tym przypadku skoncentrowanych wokół procesów i aktywów przedsiębiorstwa wrażliwych na zmienność klimatu. Analogicznie w odniesieniu do ryzyka finansowego, niezbędne oprócz właściwego prognozowania pozostaje przede wszystkim uwzględnienie ryzyka klimatycznego w ramach procesów zarządzania szeroko rozumianym ryzykiem w przedsiębiorstwie. Wartościowym narzędziem dla wdrażania inwestycji mających na celu przechodzenie na tzw. zieloną gospodarkę a jednocześnie służącym dywersyfikacji źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa mogą stać się zielone obligacje, które mogą zapewnić środki na pokrycie inwestycji związanych ze zrównoważonymi środowiskowo technologiami, energooszczędnością i zasobooszczędnością, a także zrównoważoną środowiskowo infrastrukturą transportową czy badawczą.

3. Ryzyka rynkowe

Istotnymi z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej pozostają także ryzyka rynkowe związane m.in. ze zmianami w preferencjach konsumentów oraz inwestorów, które w sposób bezpośredni przekładają się na zmiany popytu, uwzględnianie kryteriów ESG w decyzjach inwestycyjnych czy też wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw bardziej ekologicznych oraz zrównoważonych. Z badań przeprowadzonych przez PwC wynika, że aż 94 proc. inwestorów kwestionuje wiarygodność raportów zrównoważonego rozwoju przygotowywanych przez przedsiębiorstwa, podczas gdy aż 75 proc. z nich bierze pod uwagę kwestie związane z ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W konsekwencji unikanie green-washingu, nieustanna analiza trendów rynkowych czy też rzeczywisty rozwój oferty produktów i usług przyjaznych środowisku stanowią działania nieodzowne celem zachowania pozycji konkurencyjnej.

4. Ryzyka prawne

Przechodząc do ryzyk prawnych wskazać należy na konieczność dostosowywania się przez przedsiębiorców do przyjmowanych regulacji dotyczących m.in. emisji gazów cieplarnianych, gospodarki odpadami, zielonej energii czy też sprawozdawczości niefinansowej w kontekście zmian klimatu, na podstawie której firmy są zobowiązane do raportowania działań podejmowanych w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa. Z drugiej strony, podmioty gospodarcze powinny być przygotowane na możliwość wytoczenia skierowanych pod ich adresem powództw, skoncentrowanych wokół odpowiedzialności przedsiębiorstw za negatywny wpływ prowadzonej przez nie działalności na środowisko. Remedium na powyższe pozostaje monitorowanie zmian prawnych oraz dostosowanie działalności do aktualnie obowiązujących przepisów z jednej strony, oraz przeprowadzanie klimatycznych due dilligence celem oceny zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami z drugiej.

Podsumowanie

Zmiany klimatu będą niezmiennie postępowały, niezależnie od czy przedsiębiorcy przyjmą postawę bierną, lekceważąc ich istnienie. Analogicznie, również konsekwencje tego zjawiska dotkną wszystkie jednostki funkcjonujące na rynku – począwszy od małych po największe podmioty gospodarcze. Aktualne pozostaje pytanie o podejście do zmian klimatu, które firmy winny przyjąć chcąc zachować konkurencyjną pozycję rynkową, a jednocześnie zminimalizować potencjalne straty. Odpowiedź na powyższe, jakkolwiek złożona, tak może zostać sprowadzona do prostego stwierdzenia: przedsiębiorcy powinni aktywnie podchodzić do wyzwań stawianych przez zmiany klimatu, traktując je jako szansę na modernizację oraz wdrożenie innowacji, a nie jedynie postrzegać je jako czynnik zwiększonego ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zmiany klimatu nie będą czekały na aktywność ze strony biznesu. Wręcz przeciwnie, to biznes musi nadążyć za postępującym kryzysem klimatycznym.

Martyna Krystman-Rydlewicz - Associate w SMM Legal Maciak Mataczyński Czech

Źródła:

- EIB Investment Survey 2024 European Union Overview, https://www.eib.org/attachments/lucalli/20240238_econ_eibis_2024_eu_en.pdf; dostęp: 9 stycznia 2025 r.

- World Economic Forum, Global Risks Report 2024, s. 6; https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf, dostęp: 9 stycznia 2025 r.

- EIB Investment Survey 2024 European Union Overview, s. 15.

- Faranda, D., Alberti, T., Coppola, E., & Antonescu, B. (2024). Heavy precipitations in storm Boris exacerbated by both human-driven climate change and natural variability. ClimaMeter, Institut Pierre Simon Laplace, CNRS; https://www.climameter.org/20240913-15-storm-boris, dostęp: 9 stycznia 2024 r.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie europejskich zielonych obligacji oraz opcjonalnego ujawniania informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (Dz. U. UE. L. z 2023 r. poz. 2631 z późn. zm.), motyw 3.

- https://www.pwc.pl/pl/publikacje/greenwashing-przewodnik-dla-firm.html?utm_source=linkedin&utm_medium=social-private&utm_campaign=esg-greenwashing&utm_content=raport-/greenwashing-przewodnik-dla-firm-tomasz-baranczyk-linkedin-social-private-03-12-2024; dostęp: 9 stycznia 2025 r.