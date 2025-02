Wypłaty i rozliczenia z zaliczki na poczet zysku w spółkach: jawnej, z o.o. i akcyjnej

Najem prywatny u przedsiębiorcy. Jak go rozliczyć?

Przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości należące do ich majątku osobistego mają wątpliwości do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować uzyskiwane z tego tytułu przychody: do działalności gospodarczej, czy tzw. najmu prywatnego?