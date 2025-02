AI w rekrutacji – jakie granice wyznacza prawo pracy

Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę we wszystkich sferach życia, w tym również w rekrutacji. Coraz więcej firm sięga po nowoczesne technologie, aby usprawnić proces zatrudniania, i wykorzystuje sztuczną inteligencję m.in. do wstępnej selekcji kandydatów, analizy CV, a czasem nawet do przeprowadzania pierwszych rozmów kwalifikacyjnych. Choć ta technologia przynosi liczne korzyści, takie jak oszczędność czasu i zasobów, to jednak generuje wiele pytań i budzi wątpliwości, zwłaszcza w kontekście prawnym i etycznym. Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy, aby zautomatyzowane procesy rekrutacyjne były nie tylko efektywne, ale także zgodne z obowiązującymi regulacjami?