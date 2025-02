Do zmiany rozliczeń z fiskusem wystarczy przelew

Chciałem w tym roku zmienić formę rozliczeń na podatek liniowy, ale przez niedopatrzenie księgowej nie wysłałem do 20 lutego zawiadomienia do urzędu. Za to na przelewie z wpłatą pierwszej zaliczki napisałem, że chodzi o liniowy PIT, podałem też jego symbol. Czy to wystarczy skarbówce? – pyta czytelnik.

Powinno wystarczyć. Tak przynajmniej wynika z ostatnich interpretacji (kiedyś fiskus miał inne zdanie).