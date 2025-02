Jak korzystać z utworów z otwartych źródeł

W dzisiejszych czasach, aby pozyskać informację, wystarczy jedynie wyciągnąć przysłowiową dłoń. Internet, media społecznościowe, prasa, książki, blogi czy fora dyskusyjne – wszystko to stanowi gigantyczne źródło różnego rodzaju treści: artykułów, zdjęć, obrazów, filmów itp. Każdego dnia pisarze, dziennikarze, naukowcy, blogerzy czy inni twórcy internetowi tworzą treści, które mogą stać się cennym źródłem wiedzy, innowacji i rozwoju. Wiele z tych treści pozostaje ogólnodostępnych za pośrednictwem różnego rodzaju stron internetowych. W obliczu takich możliwości wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie – czy i jak mogą legalnie wykorzystać takie źródła na potrzeby rozwoju swojego biznesu bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów. Odpowiedź na to pytanie jest złożona i w niniejszym artykule postaram się rzucić na to zagadnienie nieco więcej światła.