Teresa Siudem: Czy darowizna to dobry pomysł na sukcesję?

Darowizna, testament, czy może sprzedaż? W jakiej formie przekazać biznes następcom – zastanawia się wielu przedsiębiorców. Swoje firmy budowali przez lata, są z nimi związani emocjonalnie i pragną, żeby funkcjonowały także po ich odejściu.

Nie ma jednak uniwersalnego rozwiązania, które sprawdzi się w każdej sytuacji. Kluczowe jest to, w jaki sposób dzieci lub następcy byli przygotowani do przejęcia biznesu. Czy posiadają odpowiednie kompetencje, by skutecznie poprowadzić firmę, czy biznes rodziców jest także ich własnym pomysłem na życie. Ważne jest także to, jak finansowo zabezpieczeni są rodzice.