Nabywca ogółu praw i obowiązków komandytariusza zapłaci PCC

Katalog czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) ma charakter zamknięty, co oznacza, że tylko czynności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o PCC podlegają temu podatkowi (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lutego 2008 r., II FSK 1737/06). Podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych co do zasady wtedy, gdy ich przedmiotem są:

1) rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski;