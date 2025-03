Wyłączenie składnika mienia z masy upadłości – przesłanki, procedury, skutki

Zgodnie z materialnoprawną regulacją art. 70 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej: p.u.) – składniki mienia nienależące do majątku upadłego podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Mienie – zgodnie z art. 441 k.c. – to własność i inne prawa majątkowe. Tradycyjnie przyjmuje się, że masa upadłości obejmuje wyłącznie aktywa. Osoba trzecia, której przysługuje prawo do mienia podlegającego wyłączeniu, może żądać jego wydania lub świadczenia wzajemnego za jednoczesnym zwrotem wydatków na utrzymanie tego mienia lub na uzyskanie świadczenia wzajemnego, poniesionych przez upadłego lub z masy upadłości (art. 72 p.u.).