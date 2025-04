Zwyczajne zgromadzenie wspólników – jak się dobrze przygotować?

Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością to najważniejsze wydarzenie korporacyjne w trakcie roku obrotowego. To jednocześnie dobry czas na to, aby obok obowiązkowych spraw, które muszą znaleźć się w jego agendzie, przedstawić, omówić lub rozstrzygnąć także inne kwestie. Z tego względu warto się do tego wydarzenia dobrze przygotować.

Zaproszenia