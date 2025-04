Zdolność aportowa – co może być wkładem niepieniężnym do spółki z o.o.

Jak stanowi Kodeks spółek handlowych (k.s.h.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być co do zasady utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. W większości przypadków celem tym będzie prowadzenie działalności gospodarczej i maksymalizacja zysku. Utworzona spółka z o.o. nie ma jednak możliwości działania i realizacji postawionego celu bez majątku niezbędnego do prawidłowego działania. Majątek ten pierwotnie tworzony jest przez wkłady wspólników, którzy zakładając spółkę z o.o. wnoszą je w zamian za udziały w spółce. Wkładem wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być nie tylko pieniądze, ale także inne przedmioty czy prawa. Pojawiają się jednak problemy interpretacyjne na tym polu ze względu na brak definicji legalnej wkładu niepieniężnego w przepisach Kodeksu spółek handlowych.