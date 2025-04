Teresa Siudem: Które dziecko ma smykałkę do biznesu

Komu przekazać firmę? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy przez lata z dużym zaangażowaniem rozwijali swoje biznesy. Naturalnymi następcami do przejęcia sztafety są zazwyczaj członkowie rodziny, w szczególności dzieci. Jednak przygotowanie do sukcesji zarówno firmy, jak i sukcesora wymaga czasu. Dlatego już wiele lat przed przekazaniem sterów, warto zaznajamiać młodsze pokolenie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Najlepszym sprawdzianem jest doświadczenie zawodowe w rodzinnej firmie, na różnych stanowiskach. W ten sposób łatwiej dostrzec, czy biznes rodziców jest tym, co może wciągnąć następców, czy też mają oni zupełnie inne predyspozycje i plany.