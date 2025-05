Zwyczajne zgromadzenie wspólników – jak prawidłowo sporządzić protokół?

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (k.s.h.) protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinien zawierać pewne obligatoryjne elementy. Należy stwierdzić w nim co najmniej prawidłowość zwołania zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Kodeks stanowi też, że do protokołu należy dołączyć określone załączniki.

Prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników