Jak są wykonywane umowy wzajemne w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Umowy wzajemne, czyli umowy, na podstawie których strony wymieniają się ekwiwalentnymi świadczeniami, są fundamentem każdej gospodarki rynkowej. Z tego względu, aby ułatwić przedsiębiorcy znajdującemu się w trakcie restrukturyzacji dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, prawo restrukturyzacyjne wprowadza regulację szczególną co do objęcia układem wierzytelności wynikających z umów wzajemnych. Jest to istotne przede wszystkim w kontekście obowiązującego w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych zakazu spełniania świadczeń objętych układem.