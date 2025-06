Julita Karaś-Gasparska: Wyjątkowo zimny maj, czyli BHP a warunki pogodowe

Maj, który właśnie się skończył, na pewno zapisze się w historii anomalii pogodowych. Był najzimniejszy od 1991 r.: średnia temperatura była o ok. 2–3°C niższa od normy wieloletniej, do tego częste przymrozki w wielu rejonach Polski. To inaczej niż w ubiegłym roku – maj 2024 r. należał do bardzo ciepłych i w dobie globalnego ocieplenia jest to tendencja, z którą wszyscy musimy się mierzyć, także pracodawcy. Temperatura i opady mają bowiem wpływ na obowiązki pracodawców w zakresie bhp. Pracodawcy muszą pogodzić zapisany w kodeksie pracy obowiązek dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy z organizacją pracy w sposób, który zapewni zmniejszenie jej uciążliwości. Jednocześnie w ich interesie jest zapewnienie pełnego wykorzystania czasu pracy i utrzymanie wysokiej wydajności i należytej jakości pracy pracowników. W ostatnich latach może to być szczególnym wyzwaniem w okresie letnim ze względu na coraz częstsze fale upałów i wysokie temperatury nawet w nocy. Obowiązków tych pracodawcy nie powinni lekceważyć, ponieważ za wykroczenia związane z bhp kodeks pracy przewiduje karę grzywny.