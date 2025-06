Rozliczenia podatkowe w spółkach komandytowo-akcyjnych – pułapki i wyzwania

Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) łączy cechy zarówno spółki osobowej, jak i kapitałowej. Jej konstrukcja prawna sprawia, że jest chętnie wybierana przez przedsiębiorców poszukujących elastycznych rozwiązań organizacyjnych oraz finansowych. Wyzwaniem mogą być jednak dla nich skomplikowane zasady opodatkowania tej formy działalności.

W kontekście podatkowym SKA charakteryzuje się odmiennym podejściem do opodatkowania jej dwóch głównych uczestników: komplementariuszy oraz akcjonariuszy. O ile w przypadku innych spółek osobowych wspólnicy są zobowiązani do samodzielnego rozliczania podatku od uzyskanych dochodów, o tyle SKA, podobnie jak spółki kapitałowe, jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). To rodzi szereg konsekwencji, które należy dokładnie przeanalizować.