Jak stworzyć silną markę?

Wzrost zaufania do producenta wprowadzającego do obrotu towary oznaczane znakami towarowymi to pierwszy krok na drodze budowy silnej, rozpoznawalnej marki. Odbiorca towaru oznaczonego określonym znakiem towarowym powinien mieć pewność, że taki towar będzie charakteryzował się stałym poziomem jakości. Tylko tak można zbudować zaufanie do marki. Trudno też wyobrazić sobie sytuację, w której marka funkcjonująca na rynku, zdobywa zaufanie klientów, lecz nie jest jeszcze objęta ochroną jako znak towarowy. Jeśli przedsiębiorca dopuścił do takiego etapu rozwoju marki, to wychodząc z założenia, że lepiej późno niż później, powinien on rozpocząć procedurę zgłoszeniową. W takiej sytuacji przed dokonaniem zgłoszenia znak powinien zostać zweryfikowany pod kątem istnienia innych identycznych lub łudząco podobnych już znaków towarowych zgłoszonych przez inne podmioty działające na danym rynku. Taka weryfikacja dokonana przed zgłoszeniem może zminimalizować potrzeby prowadzenia sporów o znak towarowy na etapie postępowania o udzielenie ochrony.