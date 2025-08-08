Teresa Siudem: Ministerstwo objaśni, jak rozliczyć VAT w systemie kaucyjnym

1 października to data, którą powinny znać wszystkie firmy związane z branżą napojową – to m.in. producenci i importerzy napojów, sprzedawcy hurtowi oraz detaliczni. Tego dnia zacznie działać system kaucyjny, który nakłada na przedsiębiorców sporo nowych obowiązków. Część z nich jest rozłożona w czasie. Nie oznacza to jednak, że do zmian nie trzeba przygotować się wcześniej.

Poza obowiązkiem związanym z oznakowaniem opakowań, recyklingiem, podpisaniem umów z operatorami systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy muszą się również przygotować na wyzwania prawno-podatkowe. Regulacje w ustawie o VAT nakładają na nich nowe obowiązki. Część przepisów wydaje się jasna, ale są i takie, które wywołują spore zakłopotanie nawet wśród doradców podatkowych. Sprawa jest na tyle pilna i poważna, że w lipcu Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie projektu Objaśnień podatkowych dot. zasad rozliczania VAT od transakcji związanych z systemem kaucyjnym. Dokument ten – jak podaje Ministerstwo – ma wyjaśnić kwestie dotyczące prawidłowego rozliczenia i zapłaty podatku VAT od kwot niezwróconej kaucji za opakowania.