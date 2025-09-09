Duża część przedsiębiorców stanie kiedyś przed koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej przyszłości swojej firmy. Niektórzy być może zechcą ją zamknąć, inni sprzedać, ale część chciałaby, aby prowadzona przez nich działalność była kontynuowana, i zastanawia się nad sposobem przekazania sterów w swoich firmach. Podjęcie decyzji nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza że do wyboru są różne możliwości. Zdarza się też, że przyszli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem. Można w takiej sytuacji wybrać stworzenie fundacji rodzinnej. Pozwala ona kontynuować biznes bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych i jednocześnie chroni majątek rodziny. Fundacja rodzinna to rozwiązanie, które weszło do polskiego porządku prawnego nieco ponad dwa lata temu i cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy stale rosnąca liczba wniosków o rejestrację takich podmiotów.

Samo utworzenie fundacji nie eliminuje ryzyka sporów, ale można je ograniczyć poprzez odpowiednio skonstruowany statut. Może on stać się skutecznym narzędziem zapobiegania konfliktom i zarządzania nimi. Powinien więc uwzględniać możliwe zmiany pokoleniowe, zabezpieczać poszczególne grupy osób, np. dzieci z różnych związków, uwzględniać zarówno cel majątkowy fundacji, jak i realizowanie wartości istotnych dla fundatora, a także określać ścieżki awaryjne na wypadek nagłych sytuacji, takich jak np. śmierć fundatora czy konflikt beneficjentów. Odpowiednio skonstruowany statut fundacji rodzinnej może być skutecznym narzędziem zapobiegania konfliktom i zarządzania nimi, zanim eskalują one do kosztownych i destrukcyjnych wieloletnich sporów między sukcesorami. O tym, co powinien zawierać statut, jak ustalić krąg beneficjentów i przysługujące im świadczenia, jakich zapisów należy unikać, kto może zasiadać w organach, jak są powoływani i odwoływani ich członkowie, jakie dokładnie mają kompetencje i jak wygląda procedura podejmowania przez nie decyzji, piszemy szczegółowo w artykule pt. „Zanim przekażesz stery...”.

Na proces powołania fundacji rodzinnej trzeba spojrzeć także pod kątem rozliczeń podatkowych. Należy brać pod uwagę nie tylko bieżącą sytuację rodzinną i biznesową, ale też potencjalne zmiany, jakie mogą nastąpić, w tym rozwód. Stanowisko fiskusa odnośnie do świadczeń dla rozwiedzionych małżonków-fundatorów jest bowiem bardzo restrykcyjne, o czym piszemy w tekście pt. „Wspólne fundacje małżonków na celowniku fiskusa”.

Zapraszam do lektury.