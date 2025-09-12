Produkty „eco”, „bio” wybierane są chętniej przez konsumentów, bo kojarzą się z ekologią, ochroną środowiska, naturą, zdrowiem. Ten trend wykorzystują nieuczciwi przedsiębiorcy, oferując produkty, które nie mają takich właściwości, jednak dzięki ekologicznym oznaczeniom lepiej się sprzedają.

Nieuczciwe chwyty stosują też międzynarodowe korporacje. I przekonują się, że nie warto. Państwa członkowskie, by chronić konsumentów, tworzą wspólną organizację – Consumer Protection Cooperation. Dzięki niej wymieniają się nie tylko wiedzą, ale podejmują także skoordynowane interwencje. W ich wyniku stawiane są zarzuty nieuczciwym przedsiębiorcom.