Teresa Siudem: Greenwashing – jak firmy oszukują klientów

Ekościema to sposób oszukiwania klientów – i nie jest to tylko polski problem. Europejskie organy regulacyjne zaczęły sprawdzać, czy oznaczenia ekologiczne mają uzasadnienie i nakładają kary.

Publikacja: 12.09.2025 06:00

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Produkty „eco”, „bio” wybierane są chętniej przez konsumentów, bo kojarzą się z ekologią, ochroną środowiska, naturą, zdrowiem. Ten trend wykorzystują nieuczciwi przedsiębiorcy, oferując produkty, które nie mają takich właściwości, jednak dzięki ekologicznym oznaczeniom lepiej się sprzedają.

Nieuczciwe chwyty stosują też międzynarodowe korporacje. I przekonują się, że nie warto. Państwa członkowskie, by chronić konsumentów, tworzą wspólną organizację – Consumer Protection Cooperation. Dzięki niej wymieniają się nie tylko wiedzą, ale podejmują także skoordynowane interwencje. W ich wyniku stawiane są zarzuty nieuczciwym przedsiębiorcom.

