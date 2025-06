Puszka Pandory – dokąd zmierza prawo produktowe

W dzisiejszym świecie prawie wszystko, co nas otacza, jest produktem. Uwaga ta dla jednych może wydać się oczywista, dla innych kontrowersyjna, ale w mojej opinii przede wszystkim odzwierciedla zmianę, jaka zaszła we współczesnych stosunkach społeczno-gospodarczych. Dziś produkt to nie tylko dobra materialne dające się „wyprodukować”, ale w zasadzie wszystko, co może być przedmiotem wymiany rynkowej i co można oferować konsumentom. W tym sensie produktem są też usługi (naprawa, konsultacja), wydarzenia (koncert, konferencja), dostęp do przestrzeni (hotel, muzeum), organizacje (spółki szelfowe, fundacje), a nawet know-how.