Data Act. Co zmienia się w obszarze usług przetwarzania danych?

Data Act to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z 12 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania. Zmiany, jakie wprowadza, mają przede wszystkim ułatwiać klientom (zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym) przemieszczanie się pomiędzy rozwiązaniami chmurowymi oraz zapewnić większą interoperacyjność takich usług. Jest to bardzo istotne dla sektora technologicznego, gdyż coraz więcej rozwiązań przechodzi ze środowiska własnego (on premise) na chmurowe. Tendencję tę widać nie tylko w aplikacjach biurowych, ale i w bardziej dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązaniach, jak np. systemy zakupowe. Klientowi korzystającemu z danej platformy chmurowej w praktyce trudno jest obecnie odejść do alternatywnego rozwiązania, co Data Act ma ułatwić.