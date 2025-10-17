Teresa Siudem: Jaką formę działalności wybrać?

Podstawowa decyzja przed uruchomieniem biznesu dotyczy wyboru formy prawnej, w jakiej będzie prowadzona działalność gospodarcza. Możliwości jest kilka – może być to jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), spółka osobowa lub kapitałowa. To, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy prawnej, zależy od specyfiki biznesu, rozmiaru prowadzonej działalności, kapitału.

Ze spółek kapitałowych najchętniej wybierana jest przez przedsiębiorców spółka z o.o. Jednak dla początkujących przedsiębiorców najlepszym rozwiązaniem może okazać się JDG. Żeby założyć jednoosobową działalność, nie jest potrzebny początkowy kapitał, można zarejestrować taką działalność praktycznie w ciągu jednego dnia. Decyzji dotyczącej prowadzenia firmy nie trzeba konsultować ze wspólnikami, jest znacznie mniej formalności przy jej prowadzeniu. Jednak są też minusy JDG – jednoosobowy przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania związane z biznesem całym swoim majątkiem.