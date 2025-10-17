Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Jaką formę działalności wybrać?

Wybór formy prowadzenia biznesu wiąże się z konsekwencjami prawnymi, o których przedsiębiorca powinien wcześniej wiedzieć.

Publikacja: 17.10.2025 06:00

Jaką formę działalności wybrać?

Jaką formę działalności wybrać?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Podstawowa decyzja przed uruchomieniem biznesu dotyczy wyboru formy prawnej, w jakiej będzie prowadzona działalność gospodarcza. Możliwości jest kilka – może być to jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), spółka osobowa lub kapitałowa. To, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy prawnej, zależy od specyfiki biznesu, rozmiaru prowadzonej działalności, kapitału.

Ze spółek kapitałowych najchętniej wybierana jest przez przedsiębiorców spółka z o.o. Jednak dla początkujących przedsiębiorców najlepszym rozwiązaniem może okazać się JDG. Żeby założyć jednoosobową działalność, nie jest potrzebny początkowy kapitał, można zarejestrować taką działalność praktycznie w ciągu jednego dnia. Decyzji dotyczącej prowadzenia firmy nie trzeba konsultować ze wspólnikami, jest znacznie mniej formalności przy jej prowadzeniu. Jednak są też minusy JDG – jednoosobowy przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania związane z biznesem całym swoim majątkiem.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Zmieniasz nazwę firmy? Zrób to w pięciu rejestrach
Biznes
Zmieniasz nazwę firmy? Zrób to w pięciu rejestrach
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Kiedy ogólne warunki umów w relacjach B2B wiążą drugą stronę?
Biznes
Kiedy ogólne warunki umów w relacjach B2B wiążą drugą stronę?
Restrukturyzacja zapobiegawcza – najważniejsze zmiany dla dłużników i wierzycieli
Biznes
Restrukturyzacja zapobiegawcza – najważniejsze zmiany dla dłużników i wierzycieli
Które postanowienia w umowach między przedsiębiorcami są niedozwolone?
Biznes
Które postanowienia w umowach między przedsiębiorcami są niedozwolone?
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Kiedy korzystanie ze sztucznej inteligencji może naruszać RODO?
Biznes
Kiedy korzystanie ze sztucznej inteligencji może naruszać RODO?
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama