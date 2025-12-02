Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (p.s.w.) uczelnia jest uczelnią niepubliczną, jeżeli jest utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa lub samorządowa osoba prawna, zwaną „założycielem” (art. 13 ust. 1 p.s.w.). Założyciel uczelni niepublicznej i uczelnia niepubliczna to dwa osobne podmioty prawa. Uczelnia posiada własną osobowość prawną (art. 14 ust. 1 p.s.w.).

Kompetencje założyciela szkoły niepublicznej

Uczelnia niepubliczna, inaczej niż np. handlowa spółka kapitałowa, nie może zlikwidować „samej siebie”. Likwidacja spółki kapitałowej ma charakter „wewnętrzny”. Proces likwidacji takiej spółki prowadzi jej wewnętrzny likwidator (likwidatorzy). Tymczasem likwidacja uczelni niepublicznej opiera się na całkowicie innym modelu. Ma bowiem charakter zewnętrzny, gdyż likwidację uczelni prowadzi założyciel, a zatem inna osoba.

Założyciel może zlikwidować uczelnię niepubliczną po uzyskaniu zgody wydanej w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia zgody założyciel składa ministrowi akt potwierdzający postawienie uczelni w stan likwidacji. Uczelnia zostaje postawiona w stan likwidacji, a założyciel przejmuje kompetencje organów uczelni. Wygasa kadencja organów uczelni (w konsekwencji uczelnia przestaje działać przez swoje organy, zgodnie z teorią organu – art. 38 k.c., a zaczyna działać przez inną osobę prawną). Uczelnia nie prowadzi przyjęć na studia, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia, a także do szkół doktorskich. Uczelnia nie nadaje stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, traci prawo do otrzymywania środków finansowych (art. 45 p.s.w.).

Początek i zakończenie likwidacji szkoły niepublicznej

Likwidacja uczelni niepublicznej ma na celu zakończenie jej działalności. Założyciel przystępuje do likwidacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia postawienia uczelni w stan likwidacji, o czym niezwłocznie zawiadamia ministra. W przypadku nieprzystąpienia przez założyciela do likwidacji w terminie lub nieprowadzenia likwidacji wykonanie obowiązku przystąpienia do likwidacji, jej prowadzenia lub zakończenia następuje w sposób określony w przepisach ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Założyciel niezwłocznie zawiadamia ministra o zakończeniu likwidacji, a ten w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśla uczelnię z ewidencji. Koszty likwidacji uczelni są pokrywane z jej majątku, z pierwszeństwem przed roszczeniami wierzycieli. W przypadku gdy koszty likwidacji uczelni przekraczają wartość jej majątku, są pokrywane z majątku założyciela (art. 46 p.s.w.). To poważny systemowy wyjątek: członek osoby prawnej odpowiada za zobowiązania tej osoby prawnej.

Skutki upadłości założyciela szkoły niepublicznej

Uczelnia jako taka nie ma zdolności upadłościowej (art. 6 pkt 6 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, p.u.), ale jeżeli jej założyciel jest spółką kapitałową, to dysponuje on takim atrybutem (art. 5 ust. 2 pkt 1 p.u.). Jeżeli zatem została ogłoszona upadłość założyciela szkoły wyższej (uczelni), która nadaje się do likwidacji, to wówczas likwidację przeprowadza syndyk masy upadłości (por. art. 186 p.u.).

Koszty likwidacji uczelni są pokrywane z jej majątku, z pierwszeństwem przed roszczeniami wierzycieli uczelni. W przypadku gdy koszty likwidacji uczelni przekraczają wartość jej majątku, koszty likwidacji są pokrywane „z majątku założyciela”, czyli z masy upadłości. Koszty likwidacji uczelni – dokonywanej przez syndyka masy upadłości założyciela uczelni – mogą więc stanowić zobowiązanie masy upadłości. W niektórych sytuacjach, gdyby koszty likwidacji uczelni były znaczne, nie ma zatem sensu przeprowadzenie likwidacji uczelni przez syndyka.

Odmiennie sytuacja wygląda, jeżeli w wyniku likwidacji uczelni do masy upadłości, czyli do majątku założyciela, ma wpłynąć znaczna kwota pieniężna tytułem „dywidendy likwidacyjnej”, która może być źródłem zaspokojenia wierzycieli upadłego, całkowicie lub choćby częściowo.

Jeżeli w majątku uczelni nie ma w ogóle płynnych środków i syndyk prowadzi likwidację uczelni, to wówczas są to koszty masy upadłości. Uzasadnieniem ekonomicznym usprawiedliwiającym dokonywanie przez syndyka czynności generujących zobowiązania masy upadłości w wyniku likwidacji innego podmiotu jest ekspektatywa otrzymania dywidendy likwidacyjnej.

Jeżeli zatem syndyk prowadzi likwidację uczelni, która nie posiada odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, to obciąża masę upadłości. Wydatki na pokrycie kosztów likwidacji uczelni są wydatkami masy upadłości.

Syndyk składa sprawozdanie rachunkowe sędziemu komisarzowi co najmniej co trzy miesiące. Sędzia komisarz może nie uznać wydatku na finansowanie likwidacji uczelni (art. 168 ust. 5 b p.u.). Może również zakazać syndykowi likwidacji uczelni (art. 152 ust. 1 p.u.).

prof. dr hab. Rafał Adamus – pracownik Uniwersytetu Opolskiego