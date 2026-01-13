Rzeczpospolita
Korzystanie z wytworów AI – szansa na rozwój czy ryzyko sporu

Coraz więcej firm korzysta z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, widząc w nich narzędzie do zwiększenia efektywności. Stwarza to jednak pytania o prawa autorskie do wygenerowanych treści i potencjalne ryzyka prawne.

Publikacja: 13.01.2026 05:50

Foto: Adobe Stock

Alicja Rytel

SPIS TREŚCI

  1. Czy dzieło AI jest utworem
  2. Korzystanie z AI w firmie – stosowanie prawa zobowiązań
  3. Korzystanie z AI – ryzyko naruszenia cudzych praw
  4. Korzystanie z wytworów AI – ostrożność przede wszystkim
  5. Komentarz

Sztuczna inteligencja staje się jednym z kluczowych narzędzi służących do wprowadzania innowacji. Firmy wykorzystują AI w celu automatyzacji procesów, generowania treści marketingowych, analizy danych czy obsługi klienta. Korzyści są oczywiste, to choćby: oszczędność czasu, redukcja kosztów, zwiększenie efektywności, a w konsekwencji także konkurencyjności na rynku.

Choć modele AI znacznie usprawniają codzienną pracę, to jednak korzystanie z nich wymaga ostrożności. Przede wszystkim generowanie takich dzieł, jak obrazy, teksty, muzyka, prezentacje czy bazy danych, rodzi pytanie o możliwość ich używania tak w ramach organizacji, jak i poza nią. Nie jest bowiem jasne, czy i komu przysługują prawa do tych dzieł.

