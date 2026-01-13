Korzystanie z wytworów AI – szansa na rozwój czy ryzyko sporu

Sztuczna inteligencja staje się jednym z kluczowych narzędzi służących do wprowadzania innowacji. Firmy wykorzystują AI w celu automatyzacji procesów, generowania treści marketingowych, analizy danych czy obsługi klienta. Korzyści są oczywiste, to choćby: oszczędność czasu, redukcja kosztów, zwiększenie efektywności, a w konsekwencji także konkurencyjności na rynku.

Choć modele AI znacznie usprawniają codzienną pracę, to jednak korzystanie z nich wymaga ostrożności. Przede wszystkim generowanie takich dzieł, jak obrazy, teksty, muzyka, prezentacje czy bazy danych, rodzi pytanie o możliwość ich używania tak w ramach organizacji, jak i poza nią. Nie jest bowiem jasne, czy i komu przysługują prawa do tych dzieł.