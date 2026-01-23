Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Restrukturyzacja: roszczenie regresowe inwestora wobec generalnego wykonawcy

Roszczenie regresowe inwestora z tytułu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego generalnego wykonawcy nie będzie objęte układem.

Publikacja: 23.01.2026 05:00

Restrukturyzacja: roszczenie regresowe inwestora wobec generalnego wykonawcy

Restrukturyzacja: roszczenie regresowe inwestora wobec generalnego wykonawcy

Foto: Adobe Stock

Michał Miąskiewicz, Patryk Szymański

SPIS TREŚCI

  1. Pojęcie umowy o roboty budowlane
  2. Istota odpowiedzialności solidarnej inwestora oraz wykonawcy
  3. Skutki powstania odpowiedzialności – podstawy prawne roszczenia regresowego
  4. Wierzytelności objęte układem
  5. Roszczenie regresowe inwestora a układ restrukturyzacyjny generalnego wykonawcy
  6. Czy zapłata przez inwestora podwykonawcy należnego wynagrodzenia po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, skutkująca powstaniem roszczenia regresowego wobec wykonawcy, sprawi że nie będzie ono objęte układem?

Odpowiedzialność solidarną inwestora reguluje art. 6471 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z tym przepisem inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Jednak bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie kończy rozliczenia procesu inwestycyjnego – pozostaje kwestia rozliczenia podmiotu, który zapłacił za wykonane prace dwa razy (roszczenie regresowe). Co jednak, gdy ten, kto ma zwrócić pieniądze jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego? Czy roszczenie regresowe będzie objęte układem dłużnika? A może, jako powstałe po dniu układowym, będzie zobowiązaniem bieżącym płatnym bez redukcji?

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi się liczyć z tym, że może zostać skontrolowan
Biznes
Teresa Siudem: Prawo do nieobciążania samego siebie
Prawo przedsiębiorcy do zachowania milczenia podczas kontroli
Biznes
Prawo przedsiębiorcy do zachowania milczenia podczas kontroli
Przeszukania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Biznes
Przeszukania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kiedy członek rady nadzorczej jest faktycznym członkiem zarządu?
Biznes
Kiedy członek rady nadzorczej jest faktycznym członkiem zarządu?
Co naprawdę grozi zarządowi za niezgłoszenie wniosku o upadłość?
Biznes
Co naprawdę grozi zarządowi za niezgłoszenie wniosku o upadłość?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie