Restrukturyzacja: roszczenie regresowe inwestora wobec generalnego wykonawcy

Odpowiedzialność solidarną inwestora reguluje art. 6471 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z tym przepisem inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Jednak bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie kończy rozliczenia procesu inwestycyjnego – pozostaje kwestia rozliczenia podmiotu, który zapłacił za wykonane prace dwa razy (roszczenie regresowe). Co jednak, gdy ten, kto ma zwrócić pieniądze jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego? Czy roszczenie regresowe będzie objęte układem dłużnika? A może, jako powstałe po dniu układowym, będzie zobowiązaniem bieżącym płatnym bez redukcji?