Audyt bezpieczeństwa danych to fundament zarządzania firmą

Jeszcze kilka lat temu bezpieczeństwo danych było postrzegane jako domena działów IT. Dziś to ważny obszar odpowiedzialności zarządów i menedżerów, który wpływa na stabilność biznesu, reputację firmy i jej sytuację na rynku.

Publikacja: 27.01.2026 05:55

Foto: Adobe Stock

Bartosz Grube

SPIS TREŚCI

  1. Audyt bezpieczeństwa danych. Skutki postępującej cyfryzacji
  2. Najpierw audyt, potem wdrożenie procedur
  3. Najczęstsze błędy na etapie audytu
  4. Dostęp do dokumentów papierowych
  5. Audyt – dlaczego jest to tak ważne

Stając przed nowymi wyzwaniami, jakie niesie za sobą każdy nowy rok, warto zatrzymać się na chwilę i dać sobie czas na refleksję, dlaczego bezpieczeństwo danych jest problemem zarządczym, a nie wyłącznie technicznym i informatycznym. To jedno z kluczowych pytań, które pozwoli zrozumieć, jak ważne są nasze dane zarówno z perspektywy odpowiedzialności zarządu spółek, jak i samego podmiotu, którym zarządzamy. Dziś – w realiach 2026 r. i zapewne lat kolejnych – bezpieczeństwo danych to już nie domena działów IT, ale jeden z kluczowych obszarów odpowiedzialności zarządów i menedżerów w firmach, który bezpośrednio wpływa na stabilność biznesu, reputację firmy i jej sytuację na rynku.

