Audyt bezpieczeństwa danych to fundament zarządzania firmą

Stając przed nowymi wyzwaniami, jakie niesie za sobą każdy nowy rok, warto zatrzymać się na chwilę i dać sobie czas na refleksję, dlaczego bezpieczeństwo danych jest problemem zarządczym, a nie wyłącznie technicznym i informatycznym. To jedno z kluczowych pytań, które pozwoli zrozumieć, jak ważne są nasze dane zarówno z perspektywy odpowiedzialności zarządu spółek, jak i samego podmiotu, którym zarządzamy. Dziś – w realiach 2026 r. i zapewne lat kolejnych – bezpieczeństwo danych to już nie domena działów IT, ale jeden z kluczowych obszarów odpowiedzialności zarządów i menedżerów w firmach, który bezpośrednio wpływa na stabilność biznesu, reputację firmy i jej sytuację na rynku.