Julita Karaś-Gasparska: Warto najpierw zapytać „dlaczego?”

W świecie współczesnego biznesu, gdzie czas to pieniądz, zwolnienie dyscyplinarne przypomina czasem błyskawiczną egzekucję: krótki e-mail, wezwanie do szefa, wręczenie wypowiedzenia i szybkie odprowadzenie do biurka, by nieszczęśnik spakował swój kubek i roślinkę w doniczce pod czujnym okiem ochrony. Informacja o takim zwolnieniu zostaje w aktach i ciągnie się za pracownikiem przez lata. Wielu menedżerów wychodzi z założenia, że fakty mówią same za siebie: „spóźnił się czwarty raz w tygodniu”, „zawalił kluczowy projekt”, „obraził klienta”. Rzeczywistość bywa jednak skomplikowana. Za tymi błędami może bowiem stać osobista tragedia, choroba w rodzinie czy głęboka depresja, o której nikt w biurze nie ma pojęcia.