Szanse i wyzwania dla biznesu: duże strumienie danych, AI i koszty energii

Rozpoczynająca się właśnie (a może już trwająca?) IV rewolucja przemysłowa, oparta na rozwoju robotyki oraz modeli i systemów informacyjnych, zwyczajowo zwanych „sztuczną inteligencją”, często postrzegana jako szansa, w rzeczywistości niesie ze sobą kolejne wyzwania dla biznesu. W Polsce kwestia ta powinna stać się jednym z wiodących tematów debaty publicznej. Moment jest bowiem przełomowy i od obranego kierunku zależy, czy uda nam się kontynuować ścieżkę wzrostu gospodarczego. Co więcej, polscy przedsiębiorcy muszą podjąć wysiłek w celu przekształcenia tego niewątpliwie korzystnego, ale niepełnego jednak trendu, w prawdziwy rozwój gospodarczy.