Kiedy opłaca się refinansować leasing?

Decyzja ta powinna być jednak poprzedzona rzetelną analizą zysków i strat, uwzględniającą m.in. prowizje za przedterminowe rozwiązanie dotychczasowego kontraktu. Może się okazać, że koszty dodatkowe związane ze zmianą dostawcy usługi przewyższą oczekiwane oszczędności, sprawiając, że cała transakcja refinansowania leasingu traci sens.

Jednym z najczęstszych powodów refinansowania leasingu jest chęć pozyskania dofinansowania z funduszy krajowych lub unijnych. Programy dotacyjne często wymagają, by sprzęt stanowił własność beneficjenta, co automatycznie wyklucza leasing operacyjny. W takiej sytuacji skutecznym rozwiązaniem jest wcześniejszy wykup przedmiotu i przejście na pożyczkę leasingową. Podobna potrzeba pojawia się w sytuacji, gdy przedsiębiorca planuje istotną modernizację maszyny, jej podnajem lub długotrwałą relokację za granicę – jako właściciel w modelu pożyczkowym klient zyskuje pełną swobodę decyzyjną, na którą finansujący w tradycyjnej umowie operacyjnej mógłby nie wyrazić zgody.