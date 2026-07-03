Grunty leśne – niedoceniane ryzyko w transakcjach M&A

W praktyce transakcji fuzji i przejęć (M&A) jednym z kluczowych elementów przygotowania procesu jest identyfikacja regulacyjnych ograniczeń dotyczących obrotu udziałami lub akcjami spółek będących właścicielami nieruchomości. Przepisy prawa polskiego przewidują bowiem szereg mechanizmów ingerujących w swobodę obrotu gospodarczego poprzez przyznanie określonym podmiotom publicznym szczególnych uprawnień w przypadku zmiany właściciela aktywów o określonym charakterze.

Prawo pierwokupu – grunty rolne