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Grunty leśne – niedoceniane ryzyko w transakcjach M&A

Nie tylko grunty rolne mogą zablokować transakcję M&A. Niedostrzegane na etapie due diligence przepisy o prawie pierwokupu gruntów leśnych mogą okazać się krytycznym ryzykiem – zdolnym podważyć skuteczność całej operacji.

Publikacja: 03.07.2026 04:30

Grunty leśne – niedoceniane ryzyko w transakcjach M&A

Grunty leśne – niedoceniane ryzyko w transakcjach M&A

Foto: Adobe Stock

Damian Kronenberg

W praktyce transakcji fuzji i przejęć (M&A) jednym z kluczowych elementów przygotowania procesu jest identyfikacja regulacyjnych ograniczeń dotyczących obrotu udziałami lub akcjami spółek będących właścicielami nieruchomości. Przepisy prawa polskiego przewidują bowiem szereg mechanizmów ingerujących w swobodę obrotu gospodarczego poprzez przyznanie określonym podmiotom publicznym szczególnych uprawnień w przypadku zmiany właściciela aktywów o określonym charakterze.

Prawo pierwokupu – grunty rolne

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