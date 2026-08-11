Rzeczpospolita
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Czy przy układzie spółek osobowych możliwa jest konwersja wierzytelności

Spółka osobowa nie ma zdolności konwersyjnej, gdyż to wspólnicy decydują, kto może mieć status wspólnika. Poza tym konwersja skutkująca nabyciem takiego statusu nie byłaby bezpieczna dla wierzyciela ze względu na osobistą odpowiedzialność wspólników.

Publikacja: 11.08.2026 04:40

Czy przy układzie spółek osobowych możliwa jest konwersja wierzytelności

Czy przy układzie spółek osobowych możliwa jest konwersja wierzytelności

Foto: Adobe Stock

Rafał Adamus

Przepis art. 156 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (p.r.) stanowi lakonicznie, że „restrukturyzacja zobowiązań dłużnika” może w szczególności nastąpić przez „konwersję wierzytelności na udziały lub akcje”. Innymi słowy, wierzyciel w miejsce swej należności (lub jej części) może uzyskać status udziałowca spółki – dłużnika. Powstaje zatem pytanie: jakiej spółki?

Które spółki mają zdolność konwersyjną

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