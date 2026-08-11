Czy przy układzie spółek osobowych możliwa jest konwersja wierzytelności

Spółka osobowa nie ma zdolności konwersyjnej, gdyż to wspólnicy decydują, kto może mieć status wspólnika. Poza tym konwersja skutkująca nabyciem takiego statusu nie byłaby bezpieczna dla wierzyciela ze względu na osobistą odpowiedzialność wspólników.

