Butelkowana woda jest w Polsce objęta 23 proc. stawką VAT. Tymczasem część napojów słodzonych, wód smakowych oraz energetyków objętych jest stawkami niższymi. Ta dysproporcja stanie się przyczyną sporu zarówno w sądach polskich, jak i w Komisji Europejskiej. Jeden z producentów wody butelkowanej pozwał skarb państwa o odszkodowanie i poskarżył się do Komisji Europejskiej. Co chce uzyskać?

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– Zasada jednolitego rynku powinna być taka, że wszystkie produkty powinny mieć jednolitą stawkę VAT – mówi mecenas Piotr Schramm, pełnomocnik producenta, gość programu Marcina Piaseckiego. – Dlatego chcemy zrównania stawek VAT na wodę butelkowaną i napoje smakowe. Nasz pozew dotyczy 5 mln zł, ale to pozew pilotażowy, chcemy przetrzeć pewną drogę. W innych krajach Unii Europejskiej stawka VAT na wodę butelkowaną jest znacznie niższa niż nasze 23 proc. A u nas, nie wiedzieć czemu, stawka obniżona dotyczy napojów smakowych, w tym słodzonych. To działanie antyzdrowotne – mówi Piotr Schramm.

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