Test zaspokojenia zmienia restrukturyzację

- Kiedy próba ratowania firmy zaczyna szkodzić wierzycielom? Czy zarząd może prowadzić restrukturyzację, jeśli z ekonomicznego punktu widzenia coraz bardziej przypomina ona odwlekanie nieuniknionej upadłości?

Dyrektywa (UE) 2019/1023, zwana „dyrektywą drugiej szansy”, promuje ratowanie przedsiębiorstw zdolnych do dalszego działania, ochronę miejsc pracy i zwiększanie zaspokojenia wierzycieli. Jednocześnie w preambule dyrektywy wskazano, że nie należy podtrzymywać działalności firm bez perspektyw przetrwania, a nierentowne przedsiębiorstwa bez szans na przetrwanie należy jak najszybciej likwidować. Popularność restrukturyzacji nie przesądza o jej skuteczności, a rozpoczęcie postępowania nie oznacza odzyskania zdolności płatniczej.