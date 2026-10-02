Rzeczpospolita
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Test zaspokojenia zmienia restrukturyzację

Coraz więcej firm wybiera restrukturyzację, ale nie każda ma szansę wrócić do rentowności. Nowe przepisy wymagają sprawdzenia, czy rzeczywiście przyniesie ona wierzycielom więcej niż upadłość.

Publikacja: 02.10.2026 05:10

Test zaspokojenia zmienia restrukturyzację

Test zaspokojenia zmienia restrukturyzację

Foto: Adobe Stock

Magdalena Sakowska, Aleksandra Borawska

- Kiedy próba ratowania firmy zaczyna szkodzić wierzycielom? Czy zarząd może prowadzić restrukturyzację, jeśli z ekonomicznego punktu widzenia coraz bardziej przypomina ona odwlekanie nieuniknionej upadłości?

Dyrektywa (UE) 2019/1023, zwana „dyrektywą drugiej szansy”, promuje ratowanie przedsiębiorstw zdolnych do dalszego działania, ochronę miejsc pracy i zwiększanie zaspokojenia wierzycieli. Jednocześnie w preambule dyrektywy wskazano, że nie należy podtrzymywać działalności firm bez perspektyw przetrwania, a nierentowne przedsiębiorstwa bez szans na przetrwanie należy jak najszybciej likwidować. Popularność restrukturyzacji nie przesądza o jej skuteczności, a rozpoczęcie postępowania nie oznacza odzyskania zdolności płatniczej.

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