Rzeczpospolita
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Unijne rozporządzenie AML rozszerza katalog instytucji obowiązanych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy kojarzy się głównie z bankami i branżą finansową. Tymczasem już za niecały rok nowe obowiązki AML mogą objąć przedsiębiorców, którzy dotąd nie mieli z tym obszarem żadnego kontaktu.

Publikacja: 06.10.2026 05:40

Unijne rozporządzenie AML - kogo będzie dotyczyć

Unijne rozporządzenie AML - kogo będzie dotyczyć

Foto: Adobe Stock

Justyna Staszkiewicz-Maj

Już 10 lipca 2027 r. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z 31 maja 2024 r. (AMLR). To jedna z najważniejszych zmian w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering, w skrócie AML) od kilkunastu lat. Co istotne, jako rozporządzenie unijne AMLR będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Oznacza to, że nie będzie konieczności oczekiwania na implementację przepisów do polskiej ustawy AML – przedsiębiorcy zostaną objęci nowymi obowiązkami z mocy samego rozporządzenia unijnego.

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