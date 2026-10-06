Unijne rozporządzenie AML rozszerza katalog instytucji obowiązanych

Już 10 lipca 2027 r. rozpocznie się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z 31 maja 2024 r. (AMLR). To jedna z najważniejszych zmian w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Anti-Money Laundering, w skrócie AML) od kilkunastu lat. Co istotne, jako rozporządzenie unijne AMLR będzie stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Oznacza to, że nie będzie konieczności oczekiwania na implementację przepisów do polskiej ustawy AML – przedsiębiorcy zostaną objęci nowymi obowiązkami z mocy samego rozporządzenia unijnego.