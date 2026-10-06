Cyberbezpieczeństwo - jak rozumieć powiązania w grupach kapitałowych

Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC), wdrażającej dyrektywę NIS2, wzbudziła sporo kontrowersji. Częściowo wychodzą im naprzeciw pytania i odpowiedzi (Q&A) opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowelizacja-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-ksc---obowiazki-podmiotow-kluczowych-i-waznych), które jednak nie rozwiązują wszystkich kwestii problematycznych.

Jedną z takich wątpliwości jest interpretacja wyjątku dotyczącego obliczania obrotu na potrzeby ustalenia, czy dany podmiot podlega pod wymogi UKSC (tzn. czy jest podmiotem kluczowym lub ważnym w rozumieniu tej ustawy). Przypomnijmy bowiem, że do 3 października br. podmioty kluczowe i ważne, które w dniu wejścia w życie nowelizacji spełniały ustawowe kryteria, musiały dokonać wpisu do rejestru prowadzonego w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, czyli Wykazu KSC.