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Agenci AI w organizacji. Jak zarządzać nowym ryzykiem?

Rozwój agentów AI zmienia sposób zarządzania ryzykiem w biznesie. Kluczowe staje się połączenie innowacji z odpowiednim nadzorem, bezpieczeństwem i zgodnością z prawem.

Publikacja: 30.10.2026 05:50

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Agenci AI w organizacji. Jak zarządzać nowym ryzykiem?

Agenci AI w organizacji. Jak zarządzać nowym ryzykiem?

Foto: Adobe Stock

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Agata Szeliga, Sandra Słowik

Agenci AI zmieniają sposób wykorzystywania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Nie ograniczają się już do generowania odpowiedzi, lecz mogą samodzielnie planować i wykonywać zadania służące realizacji wyznaczonego im celu, korzystając przy tym z firmowych danych oraz systemów. Jak wynika z raportu Deloitte „State of AI in the Enterprise. The Untapped Edge” z 2026 r., 74 proc. respondentów przewiduje, że do 2027 r. ich organizacje będą korzystać z agentów AI co najmniej w umiarkowanym stopniu. Jednocześnie zaledwie 21 proc. deklaruje posiadanie dojrzałego modelu zarządzania tą technologią. Wraz z upowszechnianiem się agentów AI przedsiębiorstwa stają więc przed wyzwaniem zapewnienia skutecznej kontroli nad tymi specyficznymi systemami AI, które korzystają z ich danych. Jak zarządzać związanym z nimi ryzykiem oraz jakie wymagania prawne należy uwzględnić?

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