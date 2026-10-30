Agenci AI w organizacji. Jak zarządzać nowym ryzykiem?

Agenci AI zmieniają sposób wykorzystywania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Nie ograniczają się już do generowania odpowiedzi, lecz mogą samodzielnie planować i wykonywać zadania służące realizacji wyznaczonego im celu, korzystając przy tym z firmowych danych oraz systemów. Jak wynika z raportu Deloitte „State of AI in the Enterprise. The Untapped Edge” z 2026 r., 74 proc. respondentów przewiduje, że do 2027 r. ich organizacje będą korzystać z agentów AI co najmniej w umiarkowanym stopniu. Jednocześnie zaledwie 21 proc. deklaruje posiadanie dojrzałego modelu zarządzania tą technologią. Wraz z upowszechnianiem się agentów AI przedsiębiorstwa stają więc przed wyzwaniem zapewnienia skutecznej kontroli nad tymi specyficznymi systemami AI, które korzystają z ich danych. Jak zarządzać związanym z nimi ryzykiem oraz jakie wymagania prawne należy uwzględnić?