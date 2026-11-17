Sama nazwa umowy nigdy nie przesądzała o jej charakterze. Decydował i nadal decyduje rzeczywisty sposób wykonywania współpracy, oceniany przez pryzmat art. 22 kodeksu pracy. Od 8 lipca 2026 r. zmieniło się jednak to, jak szybko i dotkliwie ta zasada może zostać wyegzekwowana – Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) może doprowadzić do formalnego ustalenia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej inspektora, bez konieczności czekania na wyrok sądu pracy. Przez lata to ryzyko bywało traktowane jako odległe i głównie teoretyczne, ale skrócona, bardziej dotkliwa ścieżka administracyjna sprawia, że przestaje nim być.