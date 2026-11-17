O wyjaśnienie w tej sprawie zwrócił się do ministra finansów i gospodarki, któremu podlega odpowiedzialne za mieszkalnictwo Ministerstwo Rozwoju i Technologii, poseł Rafał Komarewicz (Centrum). Bezpośrednim powodem zapytania była sprawa modernizacji wind, likwidacji zsypów i budowy altany śmietnikowej w budynku zarządzanym przez jedną z krakowskich spółdzielni mieszkaniowych, lecz w ocenie posła przykład ten może obrazować problem systemowy zarządzania nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali. Chodzi o uzgadnianie inwestycji, dostęp do dokumentacji, możliwość zgłaszania uwag. Poseł spytał też, czy resort rozważa wprowadzenie obowiązku „zachowania właściwej kolejności procedowania inwestycji dotyczących nieruchomości wspólnych, tak aby zgoda właścicieli lokali poprzedzała wszczęcie postępowań administracyjnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej?”.