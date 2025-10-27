Kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy są kosztem podatkowym

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 września 2025 r. (III SA/Wa 1097/25).

W ramach zawartej umowy dostawy wielokrotnej spółka zobowiązana jest realizować dostawy części zamiennych i podzespołów stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego, na podstawie okresowych zamówień określających asortyment, ilość, miejsce i termin dostaw. Z powodu opóźnień w realizacji dostaw przez własnego poddostawcę spółka nie jest w stanie terminowo realizować zobowiązań wobec kontrahenta. W wyniku powstałych opóźnień jest ona obciążana karami umownymi. Spółka wskazała, że zapłata kary umownej ma na celu zabezpieczenie źródła jej przychodów. Odmowa zapłaty kary mogłaby przyczynić się do utraty kontrahenta, a tym samym źródła przychodu. Spółka spytała czy kara umowna związana z opóźnieniem w dostawie towaru i wykonaniu usługi stanowi koszt uzyskania przychodów. W uzasadnieniu własnego stanowiska wskazała, że w sprawie zostały spełnione wszystkie ogólne warunki dla uznania kary umownej za koszt uzyskania przychodów. W szczególności kara umowna, którą spółka została obciążona, nie mieści się w katalogu kar umownych objętych wyłączeniem z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT.