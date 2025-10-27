Przygotowanie gruntów pod budowę nie chroni fundacji rodzinnej przed CIT

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 września 2025 r. (III SA/Wa 1218/25).

Fundacja rodzinna wskazała, że w przyszłości zamierza nabywać nieruchomości gruntowe w celach inwestycyjnych. Fundacja ma zamiar uzbrajać i dzielić nabyte nieruchomości, a następnie – po upływie co najmniej pięciu lat od ich nabycia – sprzedawać je. Fundacja chciała uzyskać potwierdzenie, że dochód z tytułu takiej sprzedaży będzie zwolniony z CIT jako przejaw dozwolonej działalność gospodarczej w rozumieniu ustawy o fundacji rodzinnej. Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, fundacja zwróciła uwagę, że z jej perspektywy nie nabywa ona mienia wyłącznie w celu dalszego jego zbycia, tylko w celu długoterminowej inwestycji kapitału.