Dane finansowe są niezbędne

Pomimo to raportowanie to będzie wymagało pozyskania także danych finansowych, które albo będą prezentowane w ramach ujawnień bezpośrednio albo pośrednio przez wskaźniki. Jakie to będą dane, skąd organizacje mają je pozyskać i czy ich uzyskanie wymaga dodatkowych kalkulacji?

Dane finansowe są elementem związanym z raportowaniem, w tym ESG. Po pierwsze związane są one z faktem, że ocena podwójnej istotności ma swoje osadzenie w skutkach finansowych, co przekłada się albo na rzeczywiste albo na przyszłe efekty finansowe ryzyk i szans. Po drugie, standardy przewidują, że w ślad za identyfikowanymi kwestiami istotnymi podejmowane będą konkretne działania, których realizacja jest możliwa tylko jeżeli plan będzie miał pokrycie w konkretnych decyzjach, a to oznacza, że na realizację tych działań konieczne jest przeznaczenie odpowiednich środków finansowych operacyjnych (OPEX) i inwestycyjnych (CAPEX). Po trzecie, miarą realizacji celów są konkretne mierniki, czy wskaźniki. Do wskaźników możemy zaliczyć także tabele KPI ujawnień taksonomicznych UE.