Zielone umowy najmu. Plan dla najemców i zarządców

Sektor nieruchomości odpowiada za 40 proc. globalnego zużycia energii i 38 proc. emisji CO₂. W dążeniu do neutralności klimatycznej UE wprowadza regulacje ESG, które kształtują rynek nieruchomości. Wspierają go certyfikaty BREEAM, LEED, WELL czy DGNB, stanowiące kluczowe kryteria przy wynajmie budynków.