Największe wyzwania dla grup i spółek

Przygotowanie obowiązkowych raportów po raz pierwszy stanowi duże wyzwanie dla raportujących jednostek nie tylko ze względu na to, że muszą być one przygotowane zgodnie z nowymi, złożonymi i szczegółowymi standardami, ale również dlatego, że podlegają one obowiązkowej atestacji. Spółki i grupy kapitałowe muszą się zmierzyć nie tylko z przygotowaniem sprawozdawczości zawierającej odpowiednie ujawnienia jakościowe i ilościowe, ale również odpowiednio udokumentować ten proces, aby sprawozdawczość mogła być poddana atestacji przez biegłych rewidentów i przejść ją z pozytywnym rezultatem.