Aktualizacja: 18.12.2025 13:52 Publikacja: 18.12.2025 13:17
Foto: Adobe Stock
Jeszcze do niedawna bioróżnorodność występowała w raportach korporacyjnych głównie jako element działań wizerunkowych. Trudno znaleźć firmę, która nie angażowała się w budowę hoteli dla owadów, sadzenie drzew lub szkolne programy edukacyjne. Targi i konferencje obfitowały w nasiona łąk kwietnych, notesy z fusów po kawie czy świeczki wykonane własnoręcznie z pszczelego wosku.
Dziś, po wejściu w życie dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) i powiązanych z nią Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), bioróżnorodność staje się jednym z kluczowych filarów raportowania ESG oraz zarządzania ryzykiem środowiskowym.
Dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych i energetycznych ujawnianie informacji związanych z bioróżnorodnością, nie jest kwestią wizerunku, lecz warunkiem uzyskania finansowania, zezwoleń środowiskowych oraz akceptacji społecznej. W praktyce oznacza to, że każda większa inwestycja musi już na etapie projektowania uwzględniać nie tylko emisje, odpady czy zużycie surowców, ale także wpływ na lokalne siedliska, gatunki i usługi ekosystemowe.
Unijne regulacje, takie jak CSRD i taksonomia UE, wymuszają spójność i przejrzystość danych środowiskowych. Duże spółki muszą dziś ujawniać zarówno potencjalny, jak i rzeczywisty wpływ firmy na ekosystemy. Co ważne, obowiązek ten dotyczy całego łańcucha wartości, a nie wyłącznie operacji własnych firmy.
Instytucje finansowe, inwestorzy i agencje ratingowe od wielu lat kierują się wytycznymi TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures), traktując ryzyka klimatyczne podobnie jak ryzyka kredytowe. Kolejnym krokiem było opublikowanie analogicznych wytycznych dla przyrody – TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures). Wytyczne ogólne i sektorowe pozwalają identyfikować m.in. ryzyka fizyczne, finansowe, prawne i reputacyjne związane z wpływem i zależnością przedsiębiorstwa od natury, w tym bioróżnorodności.
Projekty i inwestycje współfinansowane przez międzynarodowe instytucje finansowe objęte są standardem środowiskowym IFC Performance Standard 6 (PS6). Standard ten wymaga identyfikacji i oceny wpływu inwestycji na bioróżnorodność oraz wdrożenia działań ochronnych i naprawczych. Brak polityki zgodnej z PS6 może skutkować odmową finansowania lub koniecznością istotnych zmian w projekcie.
W przypadku dużych inwestycji potencjalnie lub znacząco oddziałujących na środowisko brak rzetelnych analiz i konkretnych propozycji ograniczenia lub kompensacji ich wpływu może budzić sprzeciw lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych. Taki konflikt potrafi zatrzymać dziś realizację projektu na wiele miesięcy. W efekcie polityka bioróżnorodności staje się elementem zarządzania ryzykiem strategicznym, a nie dokumentem marketingowym.
Co powinna zawierać polityka bioróżnorodności?
- Analiza podwójnej istotności (double materiality).
Dokument powinien wskazywać zarówno wpływ firmy na bioróżnorodność (impact materiality), jak i wpływ degradacji ekosystemów na stabilność finansową firmy (financial materiality). Niezbędne jest uwzględnienie wszystkich segmentów działalności i lokalnych uwarunkowań.
- Cele mierzalne i ramy czasowe.
Zamiast ogólnych deklaracji polityka powinna zawierać konkretne i mierzalne cele, np. do 2030 roku neutralny wpływ netto w zakresie niszczenia siedlisk przy realizacji nowych inwestycji czy unikanie lokalizowania inwestycji poza obszarami cennymi przyrodniczo od 2025 roku.
- Monitoring i jakość danych.
Dane dotyczące konkretnych lokalizacji powinny być integrowane z systemami informacji geoprzestrzennej i raportowane przy użyciu mierzalnych, naukowo uzasadnionych wskaźników. Partnerstwa z naukowcami i ekspertami w zakresie opracowania „szytych na miarę” wskaźników przekładają się na wiarygodność i rzetelność danych.
Oderwanie od biznesu.
„Grzechem pierworodnym” jest oderwanie polityk środowiskowych od działalności operacyjnej. Słynne hasło „the business of business is business” nabiera nowego znaczenia w kontekście zmiany klimatu oraz uwarunkowań geopolitycznych i społecznych. Dziś powodzenie długoterminowych inwestycji zależy nie tylko od doskonałego modelu biznesowego, ale i jego odporności na nowego typu ryzyka, m.in. ograniczenie dostępu do usług ekosystemowych, takich jak surowce naturalne, retencja i oczyszczanie wody, zapylanie, kontrola erozji i żyzności gleby. Włączenie kryteriów przyrodniczych do procesów inwestycyjnych i zakupowych to także warunek wiarygodności w oczach interesariuszy.
Greenwashing.
Pomimo kolejnych kar nakładanych na firmy za wprowadzanie konsumentów w błąd zjawisko to ma się świetnie. Dekarbonizacja przez sadzenie drzew, „zielone” produkty czy oznaczenia typu „bio”, „eko” i „vege”, niezgodne z faktycznymi właściwościami produktu, to tylko niektóre z działań mogących zaszkodzić reputacji i finansom przedsiębiorstw.
Zbyt ogólny charakter dokumentu.
Uniwersalne polityki, nieuwzględniające specyfiki firmy i lokalnego kontekstu, postrzegane są jako formalność, a nie przemyślana strategia, przekładająca się na konkretne cele i działania.
Brak przypisanej odpowiedzialności.
Polityka musi mieć właściciela odpowiedzialnego za jej wdrożenie, monitorowanie i raportowanie postępów. Istotne, aby była to osoba mająca realny wpływ na organizację, np. dyrektor segmentu czy członek zarządu.
Oddzielenie bioróżnorodności od klimatu i środowiska.
Bioróżnorodność, klimat i środowisko (postrzegane w firmach głównie jako gospodarka wodna oraz emisje wszelkiego typu zanieczyszczeń) są ze sobą ściśle powiązane. Ich rozdzielenie może prowadzić do błędów w ocenie ryzyka, zwłaszcza w długim horyzoncie czasowym.
Choć zarządzanie bioróżnorodnością w firmach jest w porównaniu z kwestiami klimatycznymi nadal na wczesnym etapie, dostępne są już narzędzia umożliwiające identyfikację i ocenę związanych z nią ryzyk. W najbliższych latach można spodziewać się rozwoju wskaźników pozwalających mierzyć – analogicznie do śladu węglowego – pozytywny lub neutralny wpływ na gatunki i ekosystemy. Firmy, które już dziś wdrażają spójne polityki bioróżnorodności, zyskają przewagę konkurencyjną i zwiększą swoją odporność na przyszłe ryzyka.
Katarzyna Frankowiak kierownik Zespołu ds. Koordynacji Bioróżnorodności w ORLEN S.A.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
W III i IV kwartale br. pojawiło się kilka istotnych aktualizacji regulacyjnych dotyczących raportowania ESG w U...
Powodów zrównoważonej transformacji może być kilka. Dla niektórych to jedynie obowiązek raportowy, dla innych wy...
Na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że przedsiębiorstwa, także spółki giełdowe, doskonale znają swoje łańcu...
Jeszcze kilka lat temu kwestie związane z ochroną środowiska, prawami człowieka czy etyką w biznesie wielu mened...
Strategia biznesowa przedsiębiorstw musi uwzględniać ESG. Dbałość o wartości związane z ESG to już nie tylko ety...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas