ESG w 2026 r. – znane obowiązki czy nowe wyzwania?

Po fazie intensywnego legislacyjnego przyspieszenia w latach 2021–2024 regulacje UE w zakresie ESG wchodzą w fazę korekty, upraszczania i rozwoju. Dotyczy to szczególnie obszaru raportowania (CSRD/ESRS), ujawnień finansowych (SFDR, CRR – Pillar 3) oraz klasyfikacji działalności gospodarczej (zielona taksonomia UE). Zmiany te dotykają zarówno emitentów, jak i instytucje finansowe, choć w różny sposób i z różną intensywnością. W 2026 r. część spośród obowiązków związanych z ESG staje się faktem, terminy realizacji pozostałych ulegają przesunięciu, ale część spośród utrwalonych już powinności związanych z ESG podlegać będzie znaczącym zmianom. Czy owo regulacyjne przesilenie powinno skłaniać do analizy i ewentualnego uporządkowania procesów związanych z ESG? Zdecydowanie tak. Dlaczego?