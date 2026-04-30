ESG nie dotyczy tylko działu odpowiedzialnego za raportowanie. ESG zaczyna się w procesie – w tym, jak organizacja wykorzystuje czas ludzi, maszyn i zasobów. Jeżeli firma nie mierzy rzeczywistego czasu czynności, przestojów i odchyleń od normy, raport ESG staje się agregatem deklaracji. Jeżeli mierzy – ESG przestaje być nadbudową regulacyjną, a staje się naturalną konsekwencją dojrzałego systemu zarządzania.

Reklama Reklama

Czas jako fundament S

Obszar społeczny w raportowaniu ESG obejmuje m.in. warunki pracy, organizację procesów i efektywność wykorzystania zasobów ludzkich. Kluczowa jest różnica między czasem obecności a czasem realnego zaangażowania w czynności dodające wartość. Wysoki udział działań niedodających wartości, nierówna alokacja zadań czy permanentne przeciążenia zespołów to nie tylko problem operacyjny, lecz także ryzyko społeczne: rotacja, spadek jakości, konflikty.

Systemowy pomiar struktury czynności (VA – value added, SVA – semi value added, NVA – non value added) pozwala przejść od opisów do liczb. Zarząd zyskuje twarde dane o organizacji pracy, a raportowanie S przestaje opierać się na deklaracjach polityk, a zaczyna na mierzalnych faktach, które dodatkowo można wykorzystać do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy i ciągłego doskonalenia.

Czas jako nośnik E

Każda godzina przestoju to energia zużyta bez efektu. Każde zbyt długie przezbrojenie, nadprodukcja czy powtarzana operacja to dodatkowy ślad środowiskowy. Niska wydajność procesu podnosi emisję i zużycie surowców w przeliczeniu na jednostkę produktu.

Dlatego dane o czasie operacji, awariach, odchyleniach od normy i długości serii produkcyjnych mają bezpośredni wymiar środowiskowy. Optymalizacja czasu przejścia, redukcja przestojów czy lepsze planowanie produkcji jednocześnie obniżają koszty i wpływ środowiskowy. W tym sensie dekarbonizacja nie jest odrębnym projektem – jest skutkiem poprawy efektywności operacyjnej.

Czas jako rdzeń G

Ład korporacyjny to nie tylko struktura organów, ale też jakość danych i system kontroli. Regulacje takie jak CSRD czy standardy ESRS akcentują mierzalność, porównywalność i audytowalność informacji. Jeżeli organizacja nie potrafi wskazać źródła danych procesowych, trudno mówić o realnym governance.

System pomiaru czasu, oparty na jasno zdefiniowanych czynnościach, rolach i uprawnieniach, tworzy ścieżkę audytu. Dane są przypisane do procesów, możliwe do odtworzenia i porównania w czasie. To fundament odporności na kontrolę regulatora, audytora czy inwestora.

Jeden system, dwa cele

Największym błędem jest budowanie równoległego systemu do ESG. Dojrzałe organizacje nie tworzą dodatkowego raportowania – rozwijają system pomiaru, który służy jednocześnie zarządzaniu i raportowaniu. Przykładem takiego podejścia jest Work Performance System (WPS) – narzędzie IT do zbierania i analizy danych o procesach w czasie rzeczywistym, które umożliwia raportowanie czasu i struktury czynności w standardzie potrzebnym zarówno do zarządzania, jak i do spójnego raportowania ESG. Dane o czasie pracy i strukturze czynności zasilają controlling, system KPI, decyzje zarządcze, ciągłe doskonalenie, a równolegle stanowią wiarygodne źródło do raportu ESG.

W takim modelu ESG zostaje „wpinane” w biznesowy kręgosłup organizacji. Nie jest kosztem regulacyjnym, lecz efektem ubocznym dobrze zarządzanego procesu.

Zdaniem autora

Jeżeli ESG ogranicza się do rocznego zbierania danych, pozostaje obowiązkiem. Jeżeli opiera się na bieżącym pomiarze czasu i odchyleń, staje się elementem cyklu ciągłego doskonalenia (PDCA – Plan, Do, Check, Act). Zarząd widzi, gdzie powstaje marnotrawstwo, jakie są realne normy i gdzie koncentruje się ryzyko.

Czas pracy okazuje się wspólnym mianownikiem obszarów społecznych, środowiskowych i zarządczych. To w nim materializują się koszty, emisje, efektywność i jakość organizacji. Dlatego brak systemowego pomiaru czasu jest dziś jednym z najpoważniejszych brakujących ogniw raportowania ESG – i jednocześnie jedną z największych niewykorzystanych dźwigni poprawy wyników biznesowych.

autor: Jarosław Sobkowiak prezes BDO Advisory