ESG nie dotyczy tylko działu odpowiedzialnego za raportowanie. ESG zaczyna się w procesie – w tym, jak organizacja wykorzystuje czas ludzi, maszyn i zasobów. Jeżeli firma nie mierzy rzeczywistego czasu czynności, przestojów i odchyleń od normy, raport ESG staje się agregatem deklaracji. Jeżeli mierzy – ESG przestaje być nadbudową regulacyjną, a staje się naturalną konsekwencją dojrzałego systemu zarządzania.
Obszar społeczny w raportowaniu ESG obejmuje m.in. warunki pracy, organizację procesów i efektywność wykorzystania zasobów ludzkich. Kluczowa jest różnica między czasem obecności a czasem realnego zaangażowania w czynności dodające wartość. Wysoki udział działań niedodających wartości, nierówna alokacja zadań czy permanentne przeciążenia zespołów to nie tylko problem operacyjny, lecz także ryzyko społeczne: rotacja, spadek jakości, konflikty.
Systemowy pomiar struktury czynności (VA – value added, SVA – semi value added, NVA – non value added) pozwala przejść od opisów do liczb. Zarząd zyskuje twarde dane o organizacji pracy, a raportowanie S przestaje opierać się na deklaracjach polityk, a zaczyna na mierzalnych faktach, które dodatkowo można wykorzystać do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy i ciągłego doskonalenia.
Każda godzina przestoju to energia zużyta bez efektu. Każde zbyt długie przezbrojenie, nadprodukcja czy powtarzana operacja to dodatkowy ślad środowiskowy. Niska wydajność procesu podnosi emisję i zużycie surowców w przeliczeniu na jednostkę produktu.
Dlatego dane o czasie operacji, awariach, odchyleniach od normy i długości serii produkcyjnych mają bezpośredni wymiar środowiskowy. Optymalizacja czasu przejścia, redukcja przestojów czy lepsze planowanie produkcji jednocześnie obniżają koszty i wpływ środowiskowy. W tym sensie dekarbonizacja nie jest odrębnym projektem – jest skutkiem poprawy efektywności operacyjnej.
Ład korporacyjny to nie tylko struktura organów, ale też jakość danych i system kontroli. Regulacje takie jak CSRD czy standardy ESRS akcentują mierzalność, porównywalność i audytowalność informacji. Jeżeli organizacja nie potrafi wskazać źródła danych procesowych, trudno mówić o realnym governance.
System pomiaru czasu, oparty na jasno zdefiniowanych czynnościach, rolach i uprawnieniach, tworzy ścieżkę audytu. Dane są przypisane do procesów, możliwe do odtworzenia i porównania w czasie. To fundament odporności na kontrolę regulatora, audytora czy inwestora.
Największym błędem jest budowanie równoległego systemu do ESG. Dojrzałe organizacje nie tworzą dodatkowego raportowania – rozwijają system pomiaru, który służy jednocześnie zarządzaniu i raportowaniu. Przykładem takiego podejścia jest Work Performance System (WPS) – narzędzie IT do zbierania i analizy danych o procesach w czasie rzeczywistym, które umożliwia raportowanie czasu i struktury czynności w standardzie potrzebnym zarówno do zarządzania, jak i do spójnego raportowania ESG. Dane o czasie pracy i strukturze czynności zasilają controlling, system KPI, decyzje zarządcze, ciągłe doskonalenie, a równolegle stanowią wiarygodne źródło do raportu ESG.
W takim modelu ESG zostaje „wpinane” w biznesowy kręgosłup organizacji. Nie jest kosztem regulacyjnym, lecz efektem ubocznym dobrze zarządzanego procesu.
Jeżeli ESG ogranicza się do rocznego zbierania danych, pozostaje obowiązkiem. Jeżeli opiera się na bieżącym pomiarze czasu i odchyleń, staje się elementem cyklu ciągłego doskonalenia (PDCA – Plan, Do, Check, Act). Zarząd widzi, gdzie powstaje marnotrawstwo, jakie są realne normy i gdzie koncentruje się ryzyko.
Czas pracy okazuje się wspólnym mianownikiem obszarów społecznych, środowiskowych i zarządczych. To w nim materializują się koszty, emisje, efektywność i jakość organizacji. Dlatego brak systemowego pomiaru czasu jest dziś jednym z najpoważniejszych brakujących ogniw raportowania ESG – i jednocześnie jedną z największych niewykorzystanych dźwigni poprawy wyników biznesowych.
autor: Jarosław Sobkowiak prezes BDO Advisory
